Масштабный фестиваль LOTUS FEST соберет в Астрахани более 1,5 тысяч участников со всей страны

Накануне на пресс-конференции один из организаторов фестиваля LOTUS FEST, руководитель Дома танца YA FUNK Георгий Захарян сообщил, что в мероприятии, которое продлится три дня с 5 по 7 апреля, ожидается участие более 1,5 тысяч человек.

Оценивать участников будут компетентные члены жюри, в числе которых финалисты и победители танцевальных шоу и конкурсов. Главный приз — два миллиона рублей.

LOTUS FEST объединит танцоров из 40 городов России и Казахстана. В первый день фестиваля в Центре зимних видов спорта пройдут детские и юниорские баттлы. В астраханском государственном цирке 6 апреля на сцене будут состязаться уже взрослые профессиональные хореографы. В третий, завершающий день, в Спортивном комплексе «Звездный» состоится чемпионат среди команд и солистов.

«Одна из целей — это привлечение молодых талантов в Астраханскую область. С появлением такого масштабного фестиваля у нашей молодежи есть возможность заявить о себе, не уезжая из региона. Мы планируем сотрудничать с разными сообществами, чтобы Астрахань становилась центром притяжения кадров со всей России», — подчеркнул руководитель агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин.