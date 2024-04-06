06 Апреля 2024
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Происшествия Приволжский ФО Оренбургская область
Фото: МЧС России / скриншот с видео

Власти Орска ищут добровольцев для помощи в эвакуации жителей Старого города

В Орске власти после прорыва дамбы разыскивают добровольцев для помощи эвакуации жителей затопленных территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Объявлен набор добровольцев, желающих помочь с эвакуацией жителей с подтопленных территорий. Заявку на участие в эвакуационной группе можно оставить в орском штабе группировки МЧС по телефону: 8 905 819 81 62", - говорится в сообщении.

По данным МЧС России, из затопленного микрорайона Старый город эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения уже находятся 242 человека, в том числе 73 ребенка. На месте работают психологи МЧС России. Подтоплено более 2 400 жилых домов и свыше 3 000 придомовых территорий.

Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону.

Прорыв дамбы произошел накануне вечером. В СМИ сообщалось как минимум о трех погибших в результате наводнения.

Теги: эвакуация, добровольцы, орск, старый город, прорыв дамбы


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