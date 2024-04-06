В Астрахани идет активная реконструкция коммуникаций ЖКХ и ямочный ремонт дорог

В Астраханской области идет активный дорожный ремонт.

"Только в областном центре в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируем участки на 15 улицах общей протяженностью 16,6 км. На данный момент подрядные организации уложили выравнивающее покрытие на шести улицах, в том числе на Комсомольской набережной, Фунтовском шоссе, и приступили к установке бордюров", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В Астрахани также активно идет реконструкция сетей водоснабжения и канализации.

Коммунальщикам зачастую приходится вскрывать асфальт, чтобы проложить новые линии.

"Мы внесли эти улицы в план-график ремонта. Так, на Куйбышева заменили около 300 метров труб и колодцы канализации. Теперь к работе приступили дорожники", - отметил глава региона.

После зимы большое количество астраханских дорог в плачевном состоянии.

"Регулярно получаю от земляков жалобы в социальных сетях, да и сам не раз попадал в выбоины. Ямочный ремонт требуется даже там, где новому покрытию нет и пары лет. В ближайшее время проведу совещание. Большие вопросы у меня возникают как к подрядчикам, так и к мэрии", - отметил Игорь Бабушкин.