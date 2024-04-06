Власти Оренбургской области опровергли информацию о полном разрушении дамбы в Орске

Информация о полном разрушении дамбы в Орске Оренбургской области не соответствует действительности, сообщают РИА Новости.

"Информация о полном разрушении дамбы в Орске не соответствует действительности. Речь идет о дамбе, протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал о полном разрушении дамбы.

В настоящий момент в Орске идет эвакуация жителей города из домов, находящихся в зоне затопления. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей. Для расселения эвакуированных людей после прорыва дамбы в шести школах подготовили пункты временного размещения (ПВР) на 6,5 тыс. мест, при необходимости власти обещают открыть дополнительные. В ПВР находятся 235 человек, из них 73 ребенка. Администрация Орска приступила к формированию списков пострадавших в результате затопления части города - организованы выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР.

Сообщается о трех погибших.

В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.