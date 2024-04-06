Российский Красный крест объявил сбор средств для помощи семьям погибших шахтеров на шахте "Пионер"

Амурское региональное отделение Российского Красного Креста запустило сбор средств для помощи семьям погибших шахтеров рудника "Пионер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публичных страницах регионального отделения РКК.

18 марта на одном из крупнейших в России золотодобывающих предприятий, руднике "Пионер", произошло обрушение горной массы, в результате которого под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника, проведенное 25 марта, показало, что он с высокой вероятностью затоплен.

1 апреля в Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер" по причине высокой угрозы повторных обвалов.

После ЧП благовещенский городской суд отправил под арест замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора по делу о ЧП на руднике "Пионер". Они обвиняются в халатности.

Свою вину фигуранты не признают. Под стражей они останутся до 25 мая.

По данным управления СКР по Амурской области, подозреваемые в 2022-23 гг. во время плановых проверок деятельности "Пионера" не нашли грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В итоге нарушения не были устранены. Например, не остановили работу рудника.