Автотранспорт и посылки передали астраханцы бойцам СВО

Очередной груз накануне передали астраханцы бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.

"Передали автомобили нашим военнослужащим, которые сегодня исполняют воинский долг в зоне СВО", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

177-й полк морской пехоты, артиллерийские дивизионы и реактивный дивизион «Лотос», укомплектованные астраханцами, получили транспорт, необходимый для выполнения боевых задач и, и посылки, собранные волонтерами региона.

"По традиции обсудили с бойцами обстановку, все вопросы, озвученные на встрече, оперативно отработаем", - отметил глава Астраханской области.

Помощь бойцам в зоне СВО и их родственникам дома - приоритет в работе региональных властей.

"Поэтому мы и дальше продолжим эту работу. Рад был увидеть земляков. Победа будет за нами!", - написал Игорь Бабушкин.