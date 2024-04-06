ТАСС: дамба в Орске не сдержала поток воды и полностью разрушилась

Дамба на реке Урал в Орске не сдержала поток воды и полностью разрушилась, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В настоящий момент идет эвакуация жителей города из домов, находящихся в зоне затопления. В Орске эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей. Для расселения эвакуированных людей после прорыва дамбы в шести школах подготовили пункты временного размещения (ПВР) на 6,5 тыс. мест, при необходимости власти обещают открыть дополнительные.

В ПВР находятся 235 человек, из них 73 ребенка. Администрация Орска приступила к формированию списков пострадавших в результате затопления части города - организованы выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР.

По всей Оренбургской области (кроме Орска) подтоплены оказались 556 домов. Эвакуированы 4 208 человек (в том числе 1 019 детей), подготовили к развертыванию 495 пунктов временного размещения (ПВР) на 82,2 тыс. человек.

В 31 районе области на время паводка перекрыто 47 мостов и 106 участков автодорог.

В 12 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, и до окончания паводка оно не восстановится.

СМИ ранее сообщали как минимум о трех погибших в результате прорыва дамбы.