СМИ сообщили как минимум о трех погибших при затоплении Орска

Три человека погибли при затоплении Старого города в Орске, где накануне вечером прорвало дамбу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает telegram-канал 112.

По данным канала Baza, обнаружено два тела. Один из погибших залез на крышу и упал. Еще одно тело было обнаружено во дворе одного из домов на ул. Орджоникидзе. Информацию о третьем погибшем спасатели проверяют.

В настоящий момент, по данным властей города, эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. Пункты временного размещения могут принять 6500 человек. При необходимости будут развернуты дополнительные места. Эвакуация продолжается. В ПВР людям оказывается вся необходимая помощь: материальная, психологическая, социальная. При утере имущества первой необходимости жителям следует обратиться за компенсацией размер которой составляет от 10 до 50 тыс. руб.

Вечером, 5 апреля в городе Орске на теле городской дамбы произошло частичное повреждение в двух местах. С учетом сложной паводковой обстановки было принято решение об эвакуации жителей. Глава Оренбургской области Денис Паслер ввел режим ЧС на всей территории области. Также был объявлен режим ЧС муниципального характера. По оценкам властей уровень воды в реке Урал достиг критической отметки.

Кроме того, губернатор провел заседание комиссии по ЧС. Глава региона заслушал доклады главы города, руководителей всех оперативных служб. Было принято решение об отключении электроэнергии в подтопляемых районах.

"В Орске сегодня сосредоточены все необходимые силы, чтобы оказать помощь людям и справиться с последствиями паводка. Жизнь и здоровье жителей – самое главное. Работы по восстановлению поврежденных участков дамбы ведутся в оперативном режиме – завезен необходимый материал, на месте работают бригады и техника. Дамба впервые была под такой нагрузкой", - заявил он.