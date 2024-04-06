Режим ЧС из-за паводка ввели в пяти районах в Челябинской области

Режим ЧС ввели в пяти районах в Челябинской области из-за подтопления домов и участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском районах, а также Троицкого городского округа. В Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе действует режим повышенной готовности.

По данным регионального управления МЧС, на сегодняшний день в Челябинской области подтоплено 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека. Адресная помощь оказана 165 южноуральцам.



Сотрудники МЧС, районных администраций проводят берегоукрепительные работы, подворовые обходы, занимаются оказанием адресной помощи, обеспечением населения предметами первой необходимости, откачкой воды из домовладений. Работает беспилотная авиация чрезвычайного ведомства.



На особом контроле находятся семь населенных пунктов: Варна, вода ушла из жилых домов, остаются подтопленными два приусадебных участка, Бреды, подтоплено 15 жилых домов и приусадебных участков, Переселенческий, подтоплено девять жилых домов и приусадебных участков, Фершампенуаз, подтоплен жилой дом и 17 приусадебных участков, Михайловка, подтоплено два жилых дома и шесть приусадебных участков, Уйское, подтоплен жилой дом и семь приусадебных участков, Кассель, подтоплено 11 приусадебных участков.



На контроле находятся 11 мест перелива воды через автодороги.