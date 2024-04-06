Слухи о том, что около 3000 бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в «Ахмат» являются ложью

Переход 3000 бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченский отряд «Ахмат» являются ложными. Об этом говорят официальные источники «музыкантов».

Многие военные блогеры в Сети рассказали о том, что около 3000 штурмовиков «Оркестра» решили перейти в один из чеченских батальонов. Подобные слухи своевременно опровергли представители «вагнеровцев».

Достоверная информация о бойцах ЧВК «Вагнер» публикуется только в официальных источниках, связанных с «музыкантами».

Любые другие слухи, которые связаны с «Оркестром», должны проходить проверку через аффилированные источники.