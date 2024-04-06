В Орске власти призывают жителей эвакуироваться после прорыва дамбы

Власти города Орск призывают жителей срочно эвакуироваться после прорыва защитной дамбы в Старом городе в районе ул. Оренбургской, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об эвакуации опубликована пресс-службой мэрии. Срочно покинуть свои дома следует жителям Орска, проживающим в поселках Лесоторговый, Никель, Строителей, ул. Борисоглебского, Рабочий. Они смогут переехать в пункты временного размещения, расположенные по адресам школа № 13 – ул. Сорокина, 6, школа 11 – ул. Тагильская, 35, школа № 52 – пр. Ленина, 85Б, школа № 15 – ул. Комарова, 36

В мэрии сообщают, что уровень воды повысился значительно и достиг критических значений 9,27 метров, теперь в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно. Специалисты говорят, что пик паводка еще не пройден.

В настоящий момент эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. Пункты временного размещения могут принять 6500 человек. При необходимости будут развернуты дополнительные места.

На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения. В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий.

Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости. Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь уже сами обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону.

В каждом пункте временного размещения работают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние только что прибывших людей, дают советы и помогают побороть стресс. Руководство области и МЧС России на месте координируют действия экстренных служб и ведомств. Решаются неотложные вопросы, в том числе медицинские и социальные. Пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи: единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на человека, 25 тыс. руб. на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. руб. - в случае полного уничтожении имущества первой необходимости.

Также предусмотрены выплаты за получение вреда здоровью. Тяжкого или средней тяжести – 400 тыс. рублей на человека, в случае легкого вреда – 200 тыс. рублей на человека. Заявление на оказание помощи можно подать двумя способами: через МФЦ и через портал Госуслуг.

В Орске организованы выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР. Администрация Орска формирует списки пострадавших.

В подтопленной части города отключено электричество. С утра 6 апреля приостановлено электроснабжение районов, ограниченных улицами: Новостроечной, Орджоникидзе, Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября, 9 Января, Куйбышева. Электроснабжение объектов водоканала обеспечивается по временным и резервным линиям. Фекальные насосные подключены к передвижным электростанциям.

При угрозе затопления необходимо выключить все электроприборы и обесточить жилище, не приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

В Орск направлены дополнительные бригады и техника. Из Оренбурга выдвинулись 4 мобильные электростанции разной мощности, грузовики и вездеходы. Они в случае необходимости смогут оперативно включиться в работу по переводу электроснабжения на резервные схемы.

Теплоэлектростанции, снабжающие крупнейшие города Оренбуржья, работают в штатном режиме.

Газовая служба обеспечивает безопасность сетей в период паводка. Специалисты "Газпром газораспределение Оренбург" в целях предотвращения аварийных ситуаций производят отключение газа, после стабилизации паводковой обстановки газоснабжение восстановят.

Жителям, покидающим домовладения, необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Накануне вечером в Старом городе прорвало дамбу, на реке Урал. Глава оренбургского Орска Василий Козупица ввел в городе режим ЧС муниципального характера из-за сильного паводка, сообщили в мэрии Орска. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим ЧС на всей территории области.