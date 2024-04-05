В Новой Москве восстановили стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

В микрорайоне Центральный ЖК "Новые Ватутинки" восстановили закладной камень, испорченный вандалами, сообщили Накануне.RU в администрации поселения Десеновское.

Камень посвящен памяти воинам-участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское. Здесь образовался стихийный мемориал после трагедии в "Крокусе".

Местные жители предполагают, что мемориал был подожжен умышленно. О случившемся они сообщили в полицию.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.