Две трети пострадавших в теракте в "Крокус сити холл" получили компенсацию

Компенсацию получили две трети пострадавших в теракте в "Крокус сити холл" и члены их семей, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего было получено около 450 заявлений.

Помощь получили сами пострадавшие, а также их родственники из более чем 30 регионов России и двух других стран - Беларуси и Конго.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.