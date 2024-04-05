В Нижневартовске в больнице годовалый ребенок получил травму из-за неисправной кровати

В Нижневартовске годовалая девочка получила травму ключицы и гематому на голове, упав с кровати в больнице. Мама ребенка считает, что причиной падения произошло из-за неисправности фиксатора поручня кроватки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следственным органом по данному факту организована процессуальная проверка. Проверку также проводит прокуратура

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан в медицинском учреждении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования .