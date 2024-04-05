Басманный суд Москвы арестовал 11 фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы арестовал 11 фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщают РИА Новости в суде.

"Басманным районным судом избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК ("Террористический акт")", — говорится в сообщении.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.