Россиян призвали добровольно отказаться от использования VPN

Россиян нужно просвещать в области цифровой гигиены, чтобы они не пользовались VPN. При этом полностью исключить риски, связанные с этими сервисами невозможно (в первую очередь речь идет об утечках данных и доступе к устройствам пользователей – прим. ред.) – как и невозможно их полностью заблокировать, к таким выводам пришли участники круглого стола Общественной палаты России с заявленным названием "Безопасность и ответственность: отказ от VPN-сервисов как сознательный выбор пользователей".

Примечательно, что сами "эксперты" Общественной палаты отмечают: часто люди старшего возраста не осознают всех угроз, которые несут технологии, их нужно обучать и просвещать. Однако, упомянутые "бабушки и дедушки" едва ли являются ключевой аудиторией VPN-анонимайзеров.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов заявил о "гугловских сервисах, запрещенных в России": "Твиттер, Фейсбук*". Отметим, что гугловские сервисы в России не запрещены, Твиттер – также не запрещен, просто блокируется, он принадлежит Илону Маску, а не корпорации Google. Также Google не принадлежит и Faсebook* - это соцсеть компании Meta, которая в России запрещена и признана экстремистской организацией.

Также Сабитов показал свой уровень информированности в теме, за которую отвечает в ОП, заявив, что "запретили VPN законодательно, но люди его используют, за это штраф в лучшем случае". Он добавил, что "нужно заниматься образованием и повышением грамотности людей".

Другому эксперту, гендиректору компании "Ашманов и партнеры" Игорю Ашманову пришлось напомнить Сабитову, что вообще-то VPN в России никто не запрещал и штрафов за использование этой технологии не предусмотрено – так же, как за пользование заблокированных соцсетей.

Ашманов констатировал, что полностью заблокировать анонимайзеры не получится, технологии VPN будут со временем совершенствоваться, причем быстрее, чем способы блокировки. По его словам, есть российские VPN-анонимайзеры, но "в основном они западные". Российская аудитория некоторых таких сервисов, достигает 10-12 млн.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, запрещенной в РФ