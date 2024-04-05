05 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дождались! До 2045 года в Екатеринбурге хотят протянуть метро до Академического, ЖБИ и ВИЗа

Власти Екатеринбурга не забыли про развитие метро. Появление станций в "пустующих" районах можно ожидать к 2045 году. Об этой, несомненно, радостной новости Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Генеральным планом Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено развитие сети метрополитена, а именно:

  • строительство линии, соединяющей район ВИЗ с районом ЖБИ;
  • строительство линии, соединяющей районы Пионерский и Втузгородок с районом Академическим.

"Проектирование и строительство метро приостановлено в связи с высокой стоимостью реализации объекта и отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов", - добавили в горадминистрации.

В начале марта на пресс-конференции с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым также была затронута тема строительства второй ветки метро и новых станций. Мэр заверил, что власти города, как и его жители, не забывают про развитие метро, и оно обязательно будет. Шансы растут, поскольку стоимость строительства — ключевой фактор — начала постепенно снижаться. Развитие метрополитена также прописано в Генплане до 2045 года, а потому не может игнорироваться администрацией.

Теги: Екатеринбург, Академический, ЖБИ, ВИЗ, метро


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