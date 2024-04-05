Глава ОКР назвал россиян, собравшихся на Олимпиаду в Париже, "командой иноагентов"

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил теннисистов и других российских спортсменов, которые собираются поехать на Олимпиаду в Париже, "командой иноагентов". Спортивный чиновник утверждает, что испытывает искреннее уважение к их достижениям, но имеет с такими людьми "диаметрально противоположные взгляды".

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер назвала тех россиян, которые захотят выступать в нейтральном статусе, "командой бомжей". Ей возразил самый титулованный российский теннисист Даниил Медведев. Он сказал, что не считает такое выступление зазорным и с удовольствием выступит в Париже.

Отметим, что МОК не заставляет россиян подписывать документы с осуждением СВО – это подтвердили даже в Кремле. Тем не менее, давление на российских спортсменов со стороны околоспортивных функционеров продолжается.

"Не соглашусь с определением "команда бомжей" конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, — "команда иноагентов". Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя", - написал Поздняков.

Он не уточнил, много ли теннисных школ мирового уровня создано в России, в том числе на государственные деньги – для возможности подготовки сильных теннисистов внутри страны.