В Екатеринбурге силовики собрали в одном месте тысячи сотрудников "Сима-ленда"

Сотрудники полиции Екатеринбурга провели рабочую встречу с работниками "Сима-ленда", в ходе которой напомнили им о существующих видах мошенничества и способах профилактики данных видов преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на встрече были озвучены основные схемы обмана: звонки от "службы безопасности банка" и лжесиловиков – мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. При этом аферисты используют приемы социальной инженерии, из-за чего барьеры безопасности, устанавливаемые банками, устраняются руками самих жертв.

Собранному в одном месте огромному коллективу "Сима-ленда" показали профилактический видеоролик, подготовленный при участии и поддержке городского УМВД. В полиции отметили, что он будет ежедневно напоминать и предупреждать работников о дистанционных мошенничествах, чтобы они не стали жертвами телефонных аферистов.

По данным МВД, данное мероприятие посетили порядка 6 тысяч сотрудников компании.