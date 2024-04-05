05 Апреля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: МВД Медиа

Владимир Колокольцев представил личному составу нового главу полиции Югры

Глава МВД Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя полиции Югры. Указом президента России Владимира Путина на этот пост назначен полковник полиции Сергей Ветохин, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр поставил перед новым главным полицейским задачи, требующие особого внимания.

"В своей повседневной работе прошу максимально оказывать практическую и методическую помощь территориальным органам районного звена. Следует повышать эффективность зонального контроля, планомерно решать проблемы, с которыми сталкиваются коллеги на местах. Подчеркиваю – цель не выявить недостатки и наказать, а реально облегчить труд подчиненных. Если вы видите, что необходимо содействие по конкретному направлению, то определяйте профильных специалистов, пусть выезжают и работают с начальником горотдела "рука об руку", - говорится в сообщении.

Владимир Колокольцев представил личному составу нового главу полиции Югры Сергея Ветохина(2024)|Фото: МВД Медиа

Глава МВД России потребовал обеспечить четкое реагирование на любое изменение оперативной обстановки.

"Мы видим, противник ничем не гнушается и всячески старается расшатать наше общество. Инициируйте рассмотрение на заседаниях профильных комиссий всего спектра вопросов, касающихся антитеррористической защищенности. Одновременно нужно наращивать усилия по выявлению и пресечению каналов ресурсной поддержки структур, призывающих интернет-пользователей к участию в экстремистской и иной деструктивной деятельности, в том числе с использованием электронных платежных средств".

Среди приоритетов Владимир Колокольцев назвал также противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев.

Теги: Владтимир Колокольцев, Сергей Ветохин, назначение


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