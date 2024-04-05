В Новой Москве сгорел стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

Новой Москве сгорел стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщается в Telegram-канале администрации поселения Десеновское.

Отмечается, что камень, вокруг которого был образован мемориал, будет приведен в надлежащий вид в ближайшее время. Администрация и компетентные службы разбираются в произошедшем.

Местные жители предполагают, что мемориал подожгли умышленно. О случившемся они сообщили в полицию, пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.