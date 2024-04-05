Глава МИД Норвегии не исключил в перспективе отправку войск на Украину

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде не исключил, что "в очень долгосрочной перспективе" королевство может отправить своих военных на Украину.

"Я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", - заявил он.

"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим", - цитирует Эйде РИА Новости.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.

Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.