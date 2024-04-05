Первый в жизни полет на вертолете. Свердловские врачи спасли жизни недоношенных близнецов

Неонатологи Свердловской области спасли новорожденных близнецов, родившихся на три месяца раньше положенного срока. Младенцев доставили в Областной перинатальный центр ОДКБ прямо на вертолете - в противном случае, они бы не выжили.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, роды у молодой мамы из отдаленного уральского города начались на 27-й неделе из стандартных 40. Дети весили всего 1000 и 970 граммов. Обычно в подобных случаях региональные врачи консультируются со специалистами профильных медцентров третьего уровня, однако в данном случае решение было однозначным - детей необходимо срочно переправить в областной перинатальный центр Екатеринбурга.

"Когда малыши, которые появляются на свет в больницах Свердловской области, требуют реанимационной помощи, в работу включаются врачи реанимационно-консультативного центра. Мы обсуждаем с докторами состояние ребёнка, даём необходимые рекомендации по подготовке пациента к переводу до прибытия бригады. Ну и, конечно, стараемся транспортировать таких малышей к нам в максимально короткие сроки, учитывая тяжесть их состояния, для дальнейшего оказания необходимой медицинской помощи", — отметил начальник неонатальной службы ОДКБ Марк Пруткин.

Детей нужно было было доставить в больницу одновременно и в кратчайшие сроки. В связи с этим, врачи анестезиологи-реаниматологи ОДКБ Евгений Вольхин и Владислав Рюмин, а также врач–ординатор Павел Исаев с двумя транспортными инкубаторами вылетели к месту назначения на самом большом в арсенале ТЦМК (Территориального центра медицины катастроф) вертолете МИ-8. Прибыв на место, специалисты оценили состояние малышей, поместили в транспортные инкубаторы, подключили к ИВЛ и на протяжении всего полета, который длился около часа, контролировали частоту сердечных сокращений, уровень артериального давления, температуру и процент насыщения крови малышей кислородом.

Близнецов успешно доставили в больницу, где они получают полный комплекс необходимой медицинской помощи.

В минздраве отметили, что ежегодно специалисты ОДКБ выхаживают более 1,5 тыс. недоношенных детей. Порядка 250 новорожденных появляются на свет с массой тела меньше 1,5 килограмма, около 100 детей — с массой тела менее одного килограмма.

"Ежегодно 5 апреля в России отмечают день неонатолога — врача, который заботится о здоровье детей в первые дни их жизни. Труд неонатологов многогранен и незаменим: они применяют оптимальные методы диагностики и лечения болезней у детей первых четырёх недель жизни, занимаются реабилитацией новорожденных и созданием в неонатальном периоде условий, необходимых для формирования состояния здоровья во всей последующей жизни человека", — добавили в министерстве.