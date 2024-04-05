В Екатеринбурге заключен контракт на благоустройство парка "Уралмаш": стоимость работ

Власти Екатеринбурга заключили контракт на благоустройство летнего парка "Уралмаш". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, муниципальный контракт на благоустройство заключен с ООО "Грандстрой" – таковы результаты открытого аукциона. Общая стоимость работ по данному контракту составит 164,7 млн рублей.

Как рассказали в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, работы должны быть завершены до 1 июня 2026 года. За это время благоустроят 17 площадок, озеленят и осветят парк, установят систему видеонаблюдения и 245 малых архитектурных форм.

Как уже сообщало Накануне.RU, в прошлом году Екатеринбург остался без федерального финансирования на благоустройство. Деньги должны были поступить в рамках президентского национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно ее требованиям, каждый муниципалитет должен был провести голосование среди жителей и выбрать свой объект благоустройства.

В списке объектов в городе с большим отрывом лидировал парк "Уралмаш". Согласно разработанному проекту, здесь планировалось провести работы примерно на 500 млн рублей. Однако низкая активность горожан не позволила Екатеринбургу пройти отбор.

В нынешнем году также проходит голосование за благоустройство территорий. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже заявил, что уральская столица может второй год подряд не получить федеральные средства для благоустройства, если за месяц не набрать более 350 тысяч голосов.

Само голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор уральцы могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров, которых можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.