СМИ: МТС предупредил о повышении тарифов некоторых абонентов

Мобильный оператор МТС предупредил некоторых абонентов о предстоящем повышении абонентской платы по тарифам в апреле. Уведомления об изменении стоимости услуг появились в приложении оператора, пишет РИА Новости.

По данным издания Omsk.top24.news, подписка "Тарифище" станет дороже на 45 рублей с 11 апреля.

На официальном сайте оператора говорится, что "растущий спрос на быстрый интернет и бум видеосервисов обязывает операторов связи перестраивать и модернизировать свои сети <…> это влияет и на тарифы".

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала операторам "большой четверки" в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов. "Мегафон" и Теле2 выразили готовность в относительно короткие сроки отменить плату, но предупредили о возможных технологических сбоях из-за отмены. В "Билайне" сообщили, что оценят техническую возможность отмены платы. В МТС же заявили, что не будут отменять плату за безлимитную раздачу, поскольку такая практика "приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов".

В итоге МТС уведомил ФАС об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика.