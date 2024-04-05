"Лаборатория Касперского" опровергла информацию об утечке данных пользователей

"Лаборатория Касперского" опровергла информацию об утечке данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Отмечается, что была проведена проверка информации, опубликованной на интернет-ресурсах. Выяснилось, что кибератаке подвергся хостинг-провайдер, на площадке которого располагался сайт форума фан-клуба компании - forum.kasperskyclub.ru. Эта площадка находится вне инфраструктуры компании. Данные пользователей продуктов компании не были затронуты.

Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных, сообщил глава думского IT-комитета, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн. Предусмотрена и уголовная ответственность – за использование, передачу, сбор и хранение данных, полученных незаконным путем. Ресурсы, распространяющие (продающие) такие данные, тоже будут привлекаться к ответственности.