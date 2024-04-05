За свердловчанами с психическими расстройствами установят диспансерное наблюдение

За жителями Свердловской области с диагностированными психическими расстройствами установят диспансерное наблюдение. Соответствующий приказ областного минздрава за подписью министра Андрея Карлова, опубликован на портале правовой информации.

"Диспансерное наблюдение устанавливается за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.

Речь идет о гражданах, ранее совершавших опасные действия, испытывающих императивные галлюцинации или некоторые формы бреда, а также о тех, кому ранее уже назначались принудительные меры медицинского характера.

Уральцев ежемесячно будут направлять на химико-токсикологические исследования.