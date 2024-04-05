05 Апреля 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: ukraineinfo.net

Экс-депутат Рады заочно приговорен на Украине к 15 годам

Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил экс-депутата Рады Александра Онищенко к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.

Онищенко осудили за махинации с продажей газа в 2013-2016 гг., в результате которых он присвоил сотни миллионов бюджетных гривен. Он покинул Украину еще в 2016 году и говорил, что уголовное дело против него было сфабриковано лично по приказу тогдашнего президента и олигарха Петра Порошенко, так как Онищенко разоблачал схемы самого Порошенко.

В России Онищенко стал известен именно за публикацию компромата. Так, он признался, что через коммерсанта Давида Жванию купил себе место в Раде за 6 млн долларов, причем вопрос решал лично Порошенко. Также экс-депутат рассказал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины при Порошенко управлялось куратором из ФБР Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом.

Кроме того, Онищенко рассказывал, как проходили голосования за нужные Порошенко законы и кандидатуры. Тот заказывал результаты, а после положительного исхода проводился "расчет". После бегства Онищенко Порошенко просил Джо Байдена урезонить опального экс-депутата.

Сначала Онищенко жил в США, потом в Испании, а с началом СВО перебрался в Россию.

Теги: украина, александр онищенко


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