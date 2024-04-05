Житель Башкирии устроил дебош в самолете, летевшем из Читы в Екатеринбург

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали мужчину, устроившего дебош.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Читы в Екатеринбург. Выяснилось, что 48-летний житель Башкортостана во время полета курил в туалетной комнате. Бортпроводники сделали замечание мужчине, в ответ он стал возмущаться и выражаться нецензурной бранью в их адрес.

Когда самолет приземлился в Кольцово, дебошира уже встречали силовики. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и доставили в его дежурную часть. Там на него составили два административных протокола – один за мелкое хулиганство, а второй за курение на борту воздушного судна. Теперь хулигану предстоит заплатить штраф.

Напомним, в феврале этого года силовики сняли двух пьяных дебоширов с самолета, вылетавшего из Сургута в Екатеринбург.