Министр здравоохранения Астраханской области осмотрел отремонтированные в рамках нацпроекта медучреждения

Министр здравоохранения Астраханской области посетил недавно отремонтированные медучреждения Енотаевского района – поликлинику районной больницы и отделение врачебной практики в селе Восток.

В 2023 году в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» проведен капитальный ремонт поликлиники Енотаевской районной больницы. На выполнение работ из областного бюджета было выделено более девяти миллионов рублей. Проведены работы по ремонту кровли, благоустройству прилегающей территории, оборудован пожарный выход и крытая колясочная. В поликлинике обслуживается более 90 тысяч человек, порядка 5,5 тысяч из которых - дети.

Также министр проверил работу отделения общей врачебной практики в селе Восток, которое было капитально отремонтировано благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта "Здравоохранение".

Отделение обслуживает более 1700 жителей села Восток, более 300 из них - дети. В ходе капитального ремонта заменены инженерные сети, оконные и дверные блоки, установлена пожарная сигнализация, выполнены отделочные работы. Отделение оснащено комфортабельной мебелью, сплит-системами и новым медицинским оборудованием.