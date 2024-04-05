«Главное – оказывать всю необходимую помощь людям». Текслер провел совещание по половодью

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с органами местного самоуправления по вопросам прохождения весеннего половодья на Южном Урале. В заседании приняли участие первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Константин Гандау, представители региональных министерств и главы муниципалитетов.

«В регионе наступила самая активная фаза таяния снега, в первую очередь, в южных районах. Там идут интенсивные противопаводковые мероприятия. Несмотря на подготовительные меры, большой запас снега и положительные температуры в последние дни привели к массовому таянию снега на полях, переполнению в отдельных местах русел рек и водопропускных сооружений. В ряде территорий подтоплены талыми водами подворья, местами даже жилые строения», – отметил Алексей Текслер.

«Сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов, спецчасти ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе с помощью беспилотных воздушных судов. Принято решение о привлечении дополнительных сил чрезвычайного ведомства. Ранее в район большой воды также прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России (пос. Новогорный)», – сообщил Константин Гандау.

На особом контроле сегодня находятся 5 населенных пунктов:

село Варна, где подтоплено 47 приусадебных участков, включая 8 частных жилых домов;

поселок Бреды, подтоплено 15 частных жилых домов и приусадебных участков;

поселок Наследницкий Брединского района, подтоплено 12 приусадебных участков, в том числе 8 частных жилых домов;

поселок Новый Урал Варненского района, подтоплено 14 приусадебных участков, подтопленных жилых помещений нет;

поселок Переселенческий Нагайбакского района, где этой ночью подтоплено 9 жилых домов с приусадебными участками, в домах проживают 24 человека. Развернут пункт временного размещения.

«С 14 часов 5-ого апреля приступила к работе Комиссия по обследованию жилых помещений. Обследуют жилые дома, пострадавшие от паводка в зоне ЧС, согласно оформленным заявлениям жителей. По информации сельских поселений, таких заявлений поступило от 24-х жителей Варны и от одного жителя п. Новый Урал», – сообщил глава Варненского района Константин Моисеев.

В Троицке из-за половодья нарушено водоснабжение котельной и ряда жилых домов, а также размыта набережная. На месте организован подвоз технической и питьевой воды, а также ведется монтаж временного водовода. Алексей Текслер поставил задачу проработать технические решения для нового водопровода с учетом того, чтобы подобная ситуация не повторилась в дальнейшем.

«Коллеги, нас не может не тревожить эта ситуация. У людей нарушены привычные условия проживания, поэтому сейчас главное – это оказывать всю необходимую помощь людям, быть в контакте с каждой семьей. Конечно, будет оказана финансовая помощь каждому домохозяйству в связи с утратой имущества», – обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

Губернатор поручил главам муниципалитетов, где вода зашла в дома и на подворья, создать комиссии по определению размера ущерба для осуществления выплат. Министерствам социальных отношений и общественной безопасности – оперативно организовать работу по оказанию помощи пострадавшим.

Со вчерашнего дня снизилось число мест переливов воды через автодороги. На особом контроле остаются 12 мест. На всех участках уровень воды снижается.

«Особое внимание прошу уделить пяти населенным пунктам, с которыми нарушено автомобильное сообщение: поселок Александровский Кизильского района, поселок Новый Брединского района, западная часть поселка Рымникский Брединского района, поселок Копаловский Нагайбакского района и поселок Кужебаевский Нагайбакского района», – подчеркнул Алексей Текслер.

«В частности, возле стелы при въезде в Фершампенуаз, на дороге от Южного до Знаменки, возможно будет небольшой перелив между Слюдой и Парижем. Прошу соблюдать скоростные режимы, притормаживать – на воде, на влажной поверхности автомобиль может стать неуправляемым», – предупредил жителей глава Нагайбакского района Егор Тимофеев.

Глава региона поручил после паводка приступить к восстановлению дорог, которые были вскрыты для пропуска воды. Работы будут проведены за счет средств областного бюджета.

Особое внимание губернатор поручил уделить источникам питьевого водоснабжения, особенно скважинам. Алексей Текслер напомнил о необходимости повысить частоту лабораторного контроля подаваемой воды для населения. При необходимости – организовать подвоз бутилированной питьевой воды.

Сегодня на местах вместе со специалистами районных администраций работают сотрудники МЧС, МВД, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России, работники пожарно-спасательных гарнизонов, привлечена спецтехника. Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.

В ближайшее время половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской зонах. Губернатор обратил особое внимание глав Саткинского и Ашинского районов, Златоуста, Миасса и Кыштыма на необходимость обеспечить безопасный пропуск паводковых вод через гидротехнические сооружения.