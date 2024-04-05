Восемь человек пострадали в Ростовской области при детонации упавшего БПЛА

Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на одном из БПЛА, упавших рядом с аэродромом в Морозовске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

Пострадавшие в этот момент проводили следственные действия на месте падения БПЛА. Их доставили в районную больницу. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков.

Ночью Голубев сообщал, что подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА на регион. Было уничтожено более 40 целей. В результате атаки со стороны Украины повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.