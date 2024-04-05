Девушку, "пощекотавшую" Родину-мать, приговорили к 10 месяцам принудительных работ

Девушку, которая летом прошлого года "пощекотала" грудь Родины-матери в Волгограде, приговорили к 10 месяцам принудительных работ. Решение вынес Волгоградский областной суд.

Алене Агафоновой вменили реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

"Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Кроме того, Агафоновой на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы судов Волгоградской области.

До сих пор Агафонова была под стражей, но теперь ее переведут под подписку о невыезде – до вступления приговора в силу.