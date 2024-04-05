Эксперты из трех регионов изучили лучшие медицинские практики Тюменской области

Эксперты из трех регионов изучили лучшие медицинские практики Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Делегация медиков из Мурманской, Тульской областей и Башкортостана во главе с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольгой Кобяковой посетила Тюмень. Эксперты переняли опыт региона в части организации первичной медико-санитарной помощи.

Среди практик Тюменской области, которые будут внедрять в других регионах: отработка вызовов на дом отделением неотложной помощи, при этом участковый терапевт посещает пациентов только с хроническими заболеваниями, после стационара, медико-социальные отделения в поликлиниках, дистанционное наблюдение за пациентом с риском развития неблагоприятных состояний.

"Что особенно понравилось: заряженные, любящие свою землю люди, большое количество проектов в медицинских организациях. Удивила меня укомплектованность первичного звена кадрами. Здравоохранение Тюменской области на очень высоком уровне и оно не останавливается, развивается", - отметила Ольга Кобякова.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова рассказала о главных составляющих успешного оказания медицинской помощи в регионе. В частности, это раннее выявление и профилактика заболеваний, что позволяет укрепить здоровье населения, своевременность, доступность и качество медицинской помощи, реабилитация, восстановление сил, здоровья каждой категории пациентов после перенесенных заболеваний, травм и состояний.