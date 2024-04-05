Сотрудницу "Демидовского завода" в Каменске-Уральском подозревают в краже миллиона рублей

Сотрудницу АО "Демидовский завод" подозревают в подделке документов, что принесло ей 1 млн рублей.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, в отношении 51-летней жительницы Каменска-Уральского в ОВД уже возбуждено уголовное дело. Сотрудница якобы отмывала деньги на заказах поддонов и фенопласта от фирмы "Элмет". Приобретенное шло на производство алюминиевой посуды, которым и занимается "Демидовский".

Махинации вскрылись, когда руководство недосчиталось поддонов в период с 2020 по 2021 годы. В бумагах числилось большее количество материала, в связи с чем в дело вмешалась полиция. Она и обнаружила, что сотрудница завода подделывала чеки для бухгалтерии, на чем успела заработать порядка 1 млн рублей.

Помимо того, что на свердловчанку завели уголовное дело, у нее также забрали айфон, ноутбук и наложили арест на имущество.﻿