Названо имя врио губернатора Мурманской области

Временно исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет Надежда Аксенова, первый замглавы региона – руководитель аппарата правительства, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

В оперштабе Мурманской области сообщили, что раненый ножом накануне губернатор Андрей Чибис будет проходить лечение в регионе. Сейчас Чибис находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, где ему сделали операцию.

Напомним, вечером 4 апреля на губернатора напал с ножом мужчина. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Злоумышленник задержан. Это Александр Б. 1981 года рождения. Он является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В Следкоме сообщают, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.

Ранее сообщалось, что состояние Чибиса тяжелое, стабильное. Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе, он находится в палате реанимации. К настоящему моменту Чибис уже пришел в сознание и записал видеообращение.