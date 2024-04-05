В Ханты-Мансийске провели фестиваль семейных спектаклей

В этом году участниками фестиваля семейных спектаклей "Варежка" стали 18 театральных коллективов. Их выступления проходили на площадках Ханты-Мансийского театра кукол.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Хантоса", фестиваль проводится уже в седьмой раз при поддержке предприятия и программы "Родные города".

"Варежка" – это уникальный проект, который помогает раскрыть талант, объединяя семьи совместным творчеством. За семь лет фестиваль стал любимым культурным событием, который имеет важное значение для горожан. А одним из приоритетных направлений "Газпромнефть-Хантоса" является поддержка таких устойчивых проектов в сфере культуры", – подчеркнула куратор программы социальных инвестиций "Родные города" в Югре Оксана Панкевич.

Участники готовились к премьерам в течение двух месяцев: сами создавали кукол и декорации, занимались на мастер-классах профессиональных деятелей искусства.

"В этом году подготовительные мастер-классы проводила петербургский драматург Ирина Петрова, а также актеры и режиссеры театра "Карлсон Хаус" Наталья Слащева и Виктор Клачко. Все мероприятия для наших семей проходили бесплатно", - рассказала руководитель специальных проектов Ханты-Мансийского театра кукол, куратор фестиваля "Варежка" Ольга Власова.

Лауреатами фестиваля стали все семейные коллективы, поскольку экспертное жюри оценивало каждую постановку в индивидуальной номинации. В главной номинации "Выбор театра" победил постоянный участник фестиваля — команда "Клюшки", которая в этот раз подготовила постановку "Несыгранная пьеса для реквизиторской труппы". Специальный приз от "Газпромнефть-Хантоса" вручили семейному театру "Дружная семейка" за спектакль по мотивам известного мультипликационного фильма и рассказов Григория Остера.