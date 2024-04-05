Песков отреагировал на заявления Макрона о якобы желании Москвы сорвать Олимпиаду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Москва наверняка попробует помешать проведению Олимпиады в Париже.

По его словам, такие обвинения никогда не подкрепляются адекватными доказательствами или аргументацией.

"Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что контрразведывательное управление Франции (DGSI) крайне обеспокоено возможностью терактов во время Олимпиады в Париже и даже рекомендует властям отменить церемонию открытия Игр.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен провел совещание в DGSI, где силовики пытались его убедить в необходимости расширения мер безопасности. Одной из причин стал теракт в Подмосковье.