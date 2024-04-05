Наездницу из Ярославля дисквалифицировали на два года за избиение лошади

Наездницу из Ярославля Ксению Костыгову дисквалифицировали на два года за избиение лошади. Очевидцы сняли на видео, как она бьет руками и хлыстом своего коня – по морде, голове и шее. Telegram-канал "112" сообщает, что инцидент произошел 10 марта на соревнованиях в Ярославле.

Федерация конного спорта приняла решение отстранить 23-летнюю всадницу от соревнований. Тем более, это не первый случай, когда ее ловят на жестоком обращении с животным.

"Есть допустимые наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то это подсказка, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя", - заявил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

Конный спорт является олимпийской дисциплиной.