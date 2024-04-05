На астраханской верфи ОСК разворачивают серийное строительство земснарядов российского проекта

На производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в Объединенную судостроительную компанию - ОСК)приступили к резке металла для серии земснарядов по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В этом году астраханские судостроители заложат сразу три корабля, еще три будет создано в 2025 году. Суда будут возводить по отечественному проекту ООО «ГЦКБ РЕЧФЛОТА» с использованием российского же судового комплектующего оборудования, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Основное назначение земснаряда заключается в проведении дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов.

Построенные астраханскими корабелами суда также будут использовать для чистки рек, водных каналов и гидротехнических строительств.