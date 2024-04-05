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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура проверит лицей, где ученику сломали позвоночник

Инцидентом в екатеринбургском лицее №12, где ученику сломали позвоночник, заинтересовалась прокуратура. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что 4 апреля одноклассники пострадавшего играли на перемене и упали на мальчика, который сидел рядом на полу. Когда школьника начало трясти, ребята поспешили обратиться за помощью и вызвать "скорую". Предварительно, у лицеиста компрессионный перелом 3-го и 4-го позвонка. Однако наверняка можно будет сказать только после результатов МРТ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, надзорное ведомство уже запросило информацию о полученных травмах подростка для установления тяжести вреда его здоровью. Там подчеркнули, что по закону образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье детей, пока те находятся в учреждении.

"Прокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников лицея на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь подростку сотрудниками лицея", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что по итогам проверки будут приняты меры.

Теги: лицей, прокуратура, проверка, ученик, Екатеринбург


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Ранее 05.04.2024 12:12 Мск Пятикласснику из лицея №12 Екатеринбурга сломали позвоночник

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