Общественная палата создаст Telegram-бот для доносов граждан

Общественная палата России создаст Telegram-бот, в который граждане смогут присылать "встревожившую" их информацию: видео, фото с подозрительными явлениями или действиями людей.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков сообщил, что бот нужен потому, что "многие граждане не хотят сами контактировать с правоохранительными органами". "А мы будем все пересылать компетентным службам", - добавил общественник. Он не уточнил, будут ли сообщения передаваться на условиях анонимности или с указанием данных обратившегося.