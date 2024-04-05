05 Апреля 2024
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Наука и техника Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские ученые представили результаты археологических исследований на международной конференции по истории народов степной Евразии

Накануне в Казани Академия наук Республики Татарстан совместно с Российским историческим обществом провела Международную научно-практическую конференцию «История и культура народов степной Евразии: традиции и взаимодействие».

В её работе приняли участие учёные из научных центров 28 регионов России, а также специалисты из Азербайджана, Беларуси, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и Румынии.

Конференция была посвящена актуальным вопросам археологии, этногенеза и политогенеза народов степного региона: материальная культура Степной Евразии, история и трансформация сообществ Степной Евразии в Средневековье и Новое время, проблемы изучения современными подходами традиционной культуры народов Степной Евразии, создание учебных и просветительских программ по истории России и ее регионов.

Необходимость изучения наследия кочевого мира России как части степной Евразии отметил в своем выступлении заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

В работе конференции принял участие старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника, к.и.н. Дмитрий Васильев. Он выступил с докладом «Вновь к вопросу о кочевой и оседлой ставках в кочевых государствах (на примере Хазарии и Золотой Орды)». Были представлены подкреплённые археологическими материалами выводы о местоположении столичных центров указанных средневековых государств, а также о распределении между ними властных и экономических ролей, о маршрутах перекочёвки ханских ставок, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

Участники конференции приняли решение о разработке и реализации Международной программы «История и культура народов Степной Евразии» как комплексного плана изучения историко-культурного и археологического наследия кочевой степи. Предполагается, что одним из регионов, где активно прилагают усилия в этом вопросе и участие в данной Программе будет именно Нижнее Поволжье в целом и Астраханская область в частности.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме этого, Дмитрий Васильев принял участие в торжественном заседании Президиума Академии наук Республики Татарстан к 10-летию Института археологии АН РТ, а также в международной научной конференции «IX Халиковские чтения. Итоги и перспективы развития археологической науки в Урало-Поволжье». Сотрудник Астраханского музея-заповедника, помимо представления доклада «Нижневолжская Хазария в свете открытий последних 30 лет», осуществлял модерирование секции «Средневековая археология Урало-Поволжья и сопредельных территорий».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: археология, степная азия, история, культура народов евразии


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