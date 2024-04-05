"Наказ" ВРНС вызвал несогласие в православных кругах

Наказ XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира" вызвал споры в среде православных экспертов и общественных деятелей.

Документ, который опубликован на сайте Московской Патриархии, выдержан в светском тоне и практически не упоминает о Боге, Церкви и православии. Он напоминает скорее резолюцию съезда общественной организации и набор предложений властям. При этом в нем много говорится о традиционных ценностях и духовной миссии России, которая удерживает мир от "установления в мире универсальной гегемонии — попытки подчинить человечество единому злому началу", что согласуется со святоотеческим преданием. СВО названа "священной войной" за Святую Русь против "впавшего в сатанизм Запада". Также есть раздел о внешней политике, семейной и демографической, миграционной политике, образовании, экономике.

Православный исследовательский центр "Хризма" отмечает, что по сравнению с предыдущим наказом ВРНС 2022 года формулировки стали более воинственными, но менее соответствующими православному вероучению. Еще одно рискованное утверждение - что "Русский мир включает в себя всех, для кого русская традиция, святыни русской цивилизации и великая русская культура являются высшей ценностью и смыслом жизни". Это также не соответствует учению Церкви, поскольку для верующего человека высшей ценностью является жизнь с Богом. И если обратиться к истории, то именно хранение и распространение православной веры (а не просто русской культуры) многие святые и государи видели смыслом существования России. То есть продвижение некоторых неоднозначных идей вряд ли поспособствует как консолидации русского народа, так и обеспечению церковного единства.

Православный публицист Александр Вознесенский также недоволен отсутствием Бога и Церкви в наказе. Он связывает это с негативными процессами внутри Церкви: политизацией, якшанием с римо-католиками. Поэтому православие заменяют "традиционными ценностями".

Православный эксперт Михаил Тюренков не согласен с критикой. Он считает, что наказ специально составлен так, чтобы был понятен и близок даже мусульманам. И позиционирование России как "удерживающего" мир от зла основано как раз на апостольском учении. С этим согласен священник Андрей Новиков, а также публицист Егор Хомогоров.

При этом от наказа публично открестился литовский митрополит Иннокентий, который вышел из ВРНС. А в МВД Эстонии были вызваны епископы. Там их предупредили, что ВРНС несет угрозу национальной безопасности республики. На официальном сайте ЭПЦ появилось объявление о том, что митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, выдворенный недавно, на протяжении по меньшей мере последних шести лет не принимал участия в съездах ВРНС и не числится в его составе.

УПЦ также публично заявила о несогласии с наказом и независимости от РПЦ. И подтвердила лояльность нынешнему политическому режиму.