Против экс-депутата думы Екатеринбурга возбудили дело об оправдании терроризма

Бывшего депутата Екатеринбургской городской думы Евгения Боровика не стали привлекать за дискредитацию Вооруженных Сил России, но возбудили против него дело об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, в конце прошлого года Альшевских обратился к правоохранителям, изучив личную страницу Боровика в соцсети. Те провели проверку и нашли в постах экс-депутата гордумы признаки дискредитации армии и мелкого хулиганства. После этого встал вопрос о возбуждении дел.

Как рассказал сегодня Андрей Альшевских на своей странице в соцсети, он получил ответ на свое обращение из прокуратуры региона. В нем говорится, что срок давности привлечения по статье о дискредитации ВС составляет три месяца. За это время силовики не сумели отыскать Боровика, поэтому в возбуждении административного дела было отказано.

"Насколько знаю, некогда депутат гордумы Екатеринбурга успел "сделать ноги". Пополнил ряды трусливых ненавистников России, которые скрываются за рубежом. Но от судьбы не убежать", - прокомментировал Альшевских.

Из ответа прокуратуры следует, что против Боровика возбуждено уголовное дело. Речь идет о публичном оправдании терроризма. Поводом для этого стало "распространение указанным лицом деструктивных материалов в сети интернет". Отмечается, что дело против экс-депутата возбудили в конце февраля нынешнего года.

Напомним, что в 2018 году Боровик покинул Россию "на неопределенный срок", но уже буквально через месяц вернулся назад в Екатеринбург.