В Оренбургской области эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка

Спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей Оренбургской области, чьи дома попали в зону подтопления из-за паводка, сообщает правительство региона.

Подтоплены 1100 жилых домов, 3734 приусадебных участка на территории 23 муниципальных образований в 57 населенных пунктах.

4 апреля в Оренбургской области был введен режим ЧС регионального уровня. Губернатор Денис Паслер объявил о работе в круглосуточном режиме всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка.

Напомним, 30 марта территории Алтайского края из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. В поселке Солнечный глава сельсовета Алексей Дуров решил привлечь внимание краевых властей к теме паводка необычным способом. Мужчина проплыл по одной из улиц Солнечного, которые превратились в реки.