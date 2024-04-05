05 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: Алексей Сармин/arbuztoday.ru

В Астраханской области учредили Межрегиональную литературную премию

В Астрахани впервые учреждена Межрегиональная литературная премия. Она будет носить имя народного писателя Республики Калмыкия, уроженца села Буруны Наримановского района Алексея Балакаева. Организаторами премии являются Астраханское областное общество калмыцкой культуры «Хальмг», Администрация муниципального образования «Астраханский сельсовет» Наримановского района, Астраханское и Калмыцкое региональные отделения Союза писателей России.

Премия учреждена в целях увековечения памяти А.Г. Балакаева, укрепления межнационального согласия, дружбы народов и межрегиональных связей Астраханской области и Республики Калмыкия, повышения духовности, нравственности, патриотизма, выявления, поощрения и получения общественного признания заслуг авторов литературных художественных произведений, проживающих в Астраханской области и Республике Калмыкия.

Как сообщили в министерстве культуры Астраханской области, премия вручается в двух номинациях: «Астраханский литератор» и «Калмыцкий литератор». Кандидатами в лауреаты премии нынешнего года названы члены Союза писателей России калмыцкий поэт, публицист, переводчик Эрдни Канкаев и астраханский поэт и переводчик Сергей Масловский.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Церемония награждения первой Межрегиональной литературной премией имени А.Г. Балакаева состоится 19 апреля в 12:00 в Доме культуры села Буруны. В ней примут участие литераторы Калмыкии и Астраханской области, представители общественных и национально-культурных обществ двух регионов.

Межрегиональная литературная премия имени А.Г. Балакаева — вторая по счёту, вручаемая в Наримановском районе. Два года назад здесь была учреждена Районная литературная премия имени Наримана Нариманова, которую уже получали астраханские и наримановские литераторы.

Теги: межрегиональная литературная премия, калмыцкий писатель, наримановский район


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