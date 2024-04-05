Пятикласснику из лицея №12 Екатеринбурга сломали позвоночник

Пятикласснику из лицея №12 Екатеринбурга сломали позвоночник. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в департаменте образования города.

Инцидент произошел 4 апреля. По предварительным данным, одноклассники пострадавшего играли на перемене и упали на мальчика, который сидел рядом на полу. Когда школьника начало трясти, одноклассники поспешили обратиться за помощью и вызвать "скорую". Предварительно, у ребенка компрессионный перелом 3-го и 4-го позвонка, однако наверняка можно будет сказать только после МРТ.

"Медики лицея оказали ребенку своевременную помощь, на место вызвали родителей и скорую помощь. Будет проведена проверка", - добавили в департаменте.