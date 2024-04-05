Охрана губернатора Чибиса во время нападения находилась рядом

Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

"Все необходимые действия были предприняты", - сказала она в эфире Первого канала.

Как стало известно, задержал напавшего на Чибиса росгвардеец - участник СВО. Он будет представлен к награде. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в момент нападения росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. "Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора", - написал Хинштейн. Сотрудник ОМОНа сначала отшвырнул подозреваемого от Чибиса, а затем после предупредительного выстрела в воздух ранил преступника в ногу.

Напомним, вечером 4 апреля на губернатора напал с ножом мужчина. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Злоумышленник задержан. Это Александр Б. 1981 года рождения. Он является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В Следкоме сообщают, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.

Ранее сообщалось, что состояние Чибиса тяжелое, стабильное. Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе, он находится в палате реанимации. К настоящему моменту Чибис уже пришел в сознание и записал видеообращение.