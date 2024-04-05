Югру затопило. Жители муниципалитетов жалуются на огромные лужи

Приход весны обернулся для многих югорчан традиционной проблемой: затопленными дворами и дорогами.

В соцсетях жители различных муниципалитетов автономного округа публикуют фото и видео огромных луж, жалуются на плохую уборку снега зимой и сетуют на отсутствие лодок для свободного передвижения по образовавшимся во дворах морям и океанам.

Это видео из Нефтеюганска. Муниципалитет был признан самым "мокрым" в Югре в прошлом году.

По мнению горожан, причиной затопленных улиц стало то, что вовремя не вывозился снег.

"Депутаты блокировали бюджет, из которого должны были вовремя чистить снег. Несмотря на три заседания думы, они бюджет не принимали", - пишет подписчик группы "Типичный Нефтеюганск" Наталья.

Не лучше ситуация обстоит и в Пыть-Яхе.

"Вода не уходит", - опубликовал пост местный житель.

"И не уйдет, ей некуда", - комментируют подписчики.

В очередной раз затопило талыми водами улицу, на которой был реализован инициативный проект жителей города Советского "Бобр в Картопье". В группе "Подслушано Советский ХМАО" жители опубликовали видео. Автор возмущается, что посреди дороги образовалось море-океан, в котором тонет машина.

"Вроде же ливневку ставили?!" - возмущен автор видеоролика.

Проект "Бобр в Картопье" был реализован в 2021 году. Сроки реализации переносили - как раз-таки из-за регулярного затопления улицы Петра Багаева. В рамках проекта в жилом микрорайоне "Картопья-3" были созданы площадки для проведения различных массовых мероприятий, воркаута общей площадью 150 кв. м, универсальная спортивная и баскетбольная площадки, игровая зона для детей, малые архитектурные формы, а также две зоны отдыха - с теневым навесом и парковыми качелями.

В 2022 году инициативный проект "Бобр в Картопье" стал одним из 12 финалистов VI Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Жалуются на лужи и жители Сургута.

"Когда закончится этот ужас на улице Грибоедова? Лужа выше щиколоток. Пешеходного перехода не видно. ЖКХ никаких мер не предпринимают. А люди, которые едут утром на работу, оказываются с насквозь мокрыми ногами", - интересуется подписчик группы "К-Информ".

На опубликованных кадрах дети и взрослые вынуждены переходить через дорогу прямо по воде, потому что возможности обойти затопленный участок дороги у пешеходов просто нет.

Впрочем, среди комментаторов есть те, кто советует решить проблему покупкой резиновых сапог.

"Это весна, никуда от луж не деться", - пишут подписчики. Впрочем, большинство с ними не согласны и отмечают, что нужно откачивать воду и вовремя вывозить снег.

Отметим, что с 1 апреля Общероссийский Народный Фронт вновь объявил о старте акции "Лужи Югры". По итогам мониторинга мэр самого "мокрого" города получит приз - желтое ведро. Напомним, в прошлом году желтое ведро досталось главе Нефтеюганска Эльвире Бугай, которая недавно ушла в отставку. Кто из градоначальников получит "приз" в этом году, станет известно во второй декаде месяца.